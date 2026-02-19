Пенсиите се вдигат от 1 юли

Служебният социален министър Хасан Адемов заяви, че няма да допусне социалната система да бъде използвана за предизборен натиск или влияние върху гласоподавателите в предстоящия вот. По думите му ще има нулева толерантност към всякакви опити социалните плащания да се превърнат в инструмент за политически цели.

Адемов увери още, че увеличението на пенсиите от 1 юли ще бъде извършено по т.нар. Швейцарско правило, независимо че държавата работи с удължителен бюджет. Той подчерта, че законовата рамка дава достатъчно гаранции пенсионерите да получат предвиденото в Кодекса за социално осигуряване.

„От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на предходната година, се осъвременяват по Швейцарското правило“, посочи министърът и допълни, че разпоредбите в Закона за публичните финанси осигуряват необходимата правна стабилност.