Официално откриват Купа „Дейвис“ в Пловдив

Официалното откриване на срещата от Световната група на Купа „Дейвис“ между България и Белгия в зала „Колодрума“ в Пловдив ще се състои на 7 февруари 2026 г. (събота). Вратите на залата ще бъдат отворени в 12:30 часа, като от 13:30 часа е предвидена официална програма, а в 14:00 часа започват първите мачове от двубоя.

В неделя, 8 февруари, спортната програма стартира в 13:00 часа.

Организаторите призовават зрителите да заемат местата си в залата поне 30 минути по-рано, с оглед навременното протичане на спортната програма.

Престижното състезание се организира от Българска федерация по тенис с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Община Пловдив и партньори и се провежда под егидата на Международна тенис федерация.