Кои улици затварят заради протеста в Пловдив

Заради протестното шествие тази вечер се въвеждат временни ограничения по ключови булеварди в Пловдив

Служители на Областната дирекция на МВР–Пловдив ще обезпечават обществения ред и пътната безопасност по време на гражданския протест, който започва в 18:00 ч. на пл. „Съединение“. Мирното шествие ще се придвижи към Международния панаир, който е крайната точка на маршрута.

В тази връзка са въведени временни ограничения в движението. Очаква се до 21:30 ч. да бъде забранено преминаването на моторни превозни средства по следните участъци:

  • бул. „Шести септември“ – между бул. „Руски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“;
  • бул. „Цар Борис III Обединител“ – между бул. „България“ и ул. „Граф Игнатиев“.

От полицията апелират гражданите да спазват указанията на униформените служители.

При забелязване на противообществени прояви или други закононарушения участниците и жителите на града се приканват да търсят съдействие от органите на реда.

