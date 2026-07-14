Общинският съвет ще гласува включването на стадион „Христо Ботев“ в Плана за действие за общинските концесии. Документът не дава концесията, а поставя началото на процедура, която може да доведе до отдаване на съоръжението за срок до близо 47 години

Стадион „Христо Ботев“ е включен в актуализирания План за действие за общинските концесии на Община Пловдив за периода 2021–2027 г., който предстои да бъде разгледан от Общинския съвет. Предложението е заложено като точка 6 от дневния ред на предстоящото заседание и поставя началото на процедура за бъдещо отдаване на съоръжението на дългосрочна концесия.

Документът не представлява решение за предоставяне на концесия, а предвижда включването на проект за такава в общинския план. Едва след приемането му предстои изготвянето на необходимите анализи, определянето на конкретните условия и евентуалното откриване на концесионна процедура по реда на Закона за концесиите.

Според проекта предметът на бъдещата концесия включва предоставяне и управление на услуги, свързани със стадиона, право за извършване на стопански дейности и възможност за извършване на строителство. Обектът е недвижим имот – публична общинска собственост на бул. „Източен“ №10, с площ на терена 41 913 кв. м. и спортна база със застроена площ 12 317 кв. м., разположена на пет етажа.

Максималният срок е определен на 35 години с възможност за удължаване с още 11 години и 8 месеца, което означава, че при определени условия концесията може да достигне близо 47 години.

Според проекта бъдещият концесионер ще получи правото да управлява съоръжението и да развива стопанска дейност в него, като срещу това ще поеме оперативния риск от експлоатацията. Това означава, че приходите от дейността ще бъдат за концесионера, но той ще носи и риска при недостатъчна възвръщаемост. Размерът на концесионното възнаграждение, инвестиционните ангажименти и конкретните права и задължения ще бъдат определени на по-късен етап при подготовката на процедурата.

След дебати за разделянето на стадиона

Темата за концесията се обсъжда от месеци между Община Пловдив, ПФК „Ботев“ Пловдив и Сдружение „ПФК Ботев“. Един от най-спорните въпроси беше възможността търговските площи и паркингът да бъдат отделени от спортната част на съоръжението.

По време на дискусиите стана ясно, че целият стадион представлява една сграда с единен кадастрален идентификатор, а отделните търговски обекти нямат самостоятелни идентификатори.

От клуба и фенската организация предупредиха, че подобно разделяне би могло да създаде проблеми с лицензирането на стадиона за мачове от Първа лига. Впоследствие бе постигнато разбирателство с кмета Костадин Димитров процедурата да бъде подготвена за целия комплекс, след окончателното завършване на обекта.

Настоящото ползване

До приключването на бъдещата процедура ПФК „Ботев“ продължава да използва стадиона като наемател. През последните месеци между клуба и общината се водеха разговори за размера на наемната цена, след като първоначално договореният наем беше около 3000 евро месечно, а впоследствие беше предложено увеличението му до приблизително 6000 евро.

Настоящата процедура няма връзка с прекратената концесия от 2013 г., свързана с дружествата около Цветан Василев. Тя беше прекратена по взаимно съгласие през 2020 г., което позволи държавата и Община Пловдив да осигурят публичното финансиране за довършването на стадиона.

Ако Общинският съвет приеме актуализирания План за действие за общинските концесии, следващата стъпка ще бъде изготвянето на подробна финансова, техническа и правна обосновка, въз основа на която местният парламент ще трябва да вземе отделно решение дали да открие процедура за избор на концесионер и при какви конкретни условия.

Какво всъщност гласува Общинският съвет?

С приемането на актуализирания План за действие за общинските концесии Общинският съвет няма да предостави стадион „Христо Ботев“ на концесия.

Решението предвижда единствено включването на проекта за бъдеща концесия в общинския план, което е задължителна стъпка по Закона за концесиите.

След това предстои изготвяне на финансова, техническа и правна обосновка, определяне на конкретните условия на концесията, както и отделно решение на Общинския съвет за откриване на процедура за избор на концесионер.

Едва тогава ще стане ясно какви инвестиции ще бъдат изисквани, какъв ще бъде размерът на концесионното възнаграждение, какви стопански дейности ще бъдат разрешени и при какви условия ще се управлява стадионът през следващите десетилетия.