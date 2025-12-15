Полицията с мерки за обезпечаване на обществения ред при провеждане на протестно шествие на територията на Пловдив

След 17.30 ч. днес е възможно временно ограничение на движението по маршрута на придвижване на участниците

От областната дирекция на МВР е създадена необходимата организация за недопускане на нарушения на обществения ред, осигуряване на пътната безопасност и подпомагане на трафика във връзка със заявени протестни действия от фен клуб „Ботев 1912“ в Пловдив.

Голям протест на феновете на Ботев затваря „Източен“ и „Богомил“

Според постъпилото уведомление масовата обществена проява започва от 17.30 ч. днес на стадион „Христо Ботев“ на бул. „Източен“ № 10. Предвидено е от сборния пункт участниците да се придвижат по ул. „Богомил“ – ул. „Петко Д. Петков“ – ул. „Капитан Райчо“ – пл. „Централен“ – пл. „Стефан Стамболов“. Шествието ще премине под полицейски съпровод, а по маршрута му поетапно ще бъде спирано движението на моторни превозни средства.

С оглед гарантиране сигурността на всички граждани, обезпечаване на нормалното протичане на масовото събитие и предотвратяване на противообществени прояви, униформените служители ще следят стриктно за спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Те ще реагират на всички сигнали за нарушения на реда, незабавно ще се намесват и при установяване на участници във видимо нетрезво състояние, маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване или носещи оръжие или други опасни предмети.

