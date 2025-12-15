Първи жълто-черен Коледен базар отвори в Пловдив

Коледното градче пред Колежа е с атракциони, музика, занаятчийски изделия и благотворителна кауза

Стадион „Христо Ботев“ се превърна в истинска коледна магия. В неделя на откритите площи около Колежа беше официално открит първият в България Коледен базар, организиран от футболен клуб, който ще радва пловдивчани и гости на града до 24 декември.

„Ботев Пловдив никога не е бил просто футболен клуб. Ботев Пловдив е семейство, история и ценности“, казваха от клуба по време на откриването.

Семейства с деца изпълниха пространството пред сцената в откриващия уикенд, за да чуят най-известния блогър у нас Слави Панайотов – The Clashers, представи интересни факти, свързани с „жълто-черния“ клуб. Всички се насладиха и на изпълненията на оперния тенор д-р Ивайло Михайлов.

Вижте магията коледното градче пред „Колежа“:

Посетителите могат да се разходят между вдъхновяващи коледни къщички, където родни фермери и занаятчии предлагат уникални ръчно изработени подаръци, ароматни сладкиши, греяно вино и месни специалитети. Всяка вечер на специално изградената сцена се изявяват български музиканти и изпълнители, които допринасят за празничната атмосфера.

За най-малките ботевисти и пловдивчани е предвиден вълнуващ кът с атракциони – от джаги и игри на плейстейшън до футболни куизове. Една от най-големите изненади е виенското колело, което се извисява над стадиона и предлага невероятна гледка към коледното градче. Дядо Коледа и талисманът Бенкса също очакват малките „канарчета“ с подаръци и усмивки.

„Базарът има и социална мисия – с активното участие на организацията „Нощ на ангелите“ посетителите могат да се включат в каузи за подпомагане на нуждаещите се„, коментира пред Пред Под тепето финансовият благодетел на клуба – бизнесменът Илияв Филипов.

По думите му целта на този коледен базар е да вдъхне живот на стадион „Христо Ботев“, тъй като „той не трябва да е само бетонн и седалки, и колкото се може повече хора да припознаят спорта, футбола и жълто-черната идея да има повече фенове“.

Филипов добави, че колкото повече коледни базари има, толкова по-добре за пловдивчани. Така хората имат по-голям избор, какво да посетят и къде да бъдат, за да имат хубав празник.

Особено внимание е отделено на детските подаръци, които ще стигнат до социални домове в Пловдив.

Около стадиона са разположени 15 къщички, 5 шатри и атракциони. Идеята на клуба е да има подобни мероприятия и по време на другите големи празници през годината. Като следващият – за Великден, вече се планира.

На церемонията снощи бяха връчени и годишните награди на ПФК „Ботев Пловдив“.

Николай Минков безапелационно бе избран за Най-добър футболист на Ботев Пловдив за 2025 година. Ивайло Видев спечели анкетата за Най-добър млад футболист на Ботев Пловдив за 2025 година.

На 20-ти декември (събота) ПФК Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив ще организират Детска Коледа. Събитието ще стартира в 12:00 часа, като ще донесе много радост за малките фенове на най-стария български футболен клуб. Тази година Детската Коледа ще бъде под надслов „От дете на дете“.

Коледен базар „Колежа“ е нашият подарък за Пловдив – от Ботев за всички жители и гости на града. Очакваме Ви да споделите магията на Коледа с нас!“, призовават организаторите.

Работно време:

Делнични дни: 14:00 – 22:00 ч.

Почивни дни: 10:00 – 22:00 ч.

За удобство на гостите са отворени паркингите зад трибуните „Юг“ и „Север“

Снимки и видеа: Botev Plovdiv и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив