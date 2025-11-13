Пътна блокада на движението на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Дилянка“ в Пловдив се очаква и днес 13 ноември. В рамките на половин час – за времето от 12,30 до 13, 00 часа – недоволни медици от УМБАЛ „Пловдив“ ще спрат трафика по двете пътни артерии, както направиха и вчера.

Блокадата е в подкрепа на досегашния директор на лечебното заведение д-р Динчо Генев и срещу процедурата по избор на ново ръководство. Според тях, по време на неговото управление болницата е стабилизирана финансово, а условията за лечение на пациентите и чисто битовите условия са значително подобрени.