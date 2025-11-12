Медиците от Окръжна болница: Невидими ли сме?

Служители на здравното заведение блокираха движението по бул. „България“ за 5 минути в защита на директора си

Лекари, медицински сестри и помощен персонал от УМБАЛ „Пловдив“ блокираха движението по бул. „България“ за не повече от 5 минути днес по обяд. С това си действие те за пореден път протестираха срещу процедурата по избор на ново ръководство и застанаха в подкрепа на настоящия директор д-р Динчо Генев.

Със скандирания „Искаме си директора“ и множество транспаранти в негова подкрепа, медиците оставиха за кратко пациентите си, за да заявят публично, че са оскърбени от отношението на Министерството и на държавата към тях. Те изразиха възмущение, че никой не се вслушва в техните искания и че липсва диалог със здравния министър по проблема с конкурса, който в момента се обжалва.

„В момента д-р Генев е нашият директор и ние настояваме да остане така. Възмутени сме, че никой не ни забелязва, сякаш сме невидими. Ние сме част от интелигенцията на България и представете си – ако така се отнасят към нас, какво остава за обикновения гражданин“, коментираха лекари от болницата.

Медици: Възможни са масови оставки в Окръжна болница

Те са категорични, че повече от половината от персонала на УМБАЛ „Пловдив“, който наброява над 800 души, настоява д-р Генев да продължи да ръководи лечебното заведение. Според тях, по време на неговото управление болницата е стабилизирана финансово, а условията за лечение на пациентите и чисто битовите условия са значително подобрени.

