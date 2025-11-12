Медиците от Окръжна болница: Невидими ли сме?

Служители на здравното заведение блокираха движението по бул. „България“ за 5 минути в защита на директора си
Лекари, медицински сестри и помощен персонал от УМБАЛ „Пловдив“ блокираха движението по бул. „България“ за не повече от 5 минути днес по обяд. С това си действие те за пореден път протестираха срещу процедурата по избор на ново ръководство и застанаха в подкрепа на настоящия директор д-р Динчо Генев.
Със скандирания „Искаме си директора“ и множество транспаранти в негова подкрепа, медиците оставиха за кратко пациентите си, за да заявят публично, че са оскърбени от отношението на Министерството и на държавата към тях. Те изразиха възмущение, че никой не се вслушва в техните искания и че липсва диалог със здравния министър по проблема с конкурса, който в момента се обжалва.
„В момента д-р Генев е нашият директор и ние настояваме да остане така. Възмутени сме, че никой не ни забелязва, сякаш сме невидими. Ние сме част от интелигенцията на България и представете си – ако така се отнасят към нас, какво остава за обикновения гражданин“, коментираха лекари от болницата.
Те са категорични, че повече от половината от персонала на УМБАЛ „Пловдив“, който наброява над 800 души, настоява д-р Генев да продължи да ръководи лечебното заведение. Според тях, по време на неговото управление болницата е стабилизирана финансово, а условията за лечение на пациентите и чисто битовите условия са значително подобрени.
