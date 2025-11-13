Беляшки: Целта е да бъда уволнен и да не преча на някого

Бившият директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки, който беше задържан през април по обвинение за участие в схема за контрабанда на цигари, заяви пред bTV, че зад ареста му и действията срещу него може да стоят икономически интереси. Беляшки посочи, че веднага след задържането е бил изненадан от мащабната операция – служители с каски, автоматично оръжие и маски нахлули в кабинета му, като му обяснили, че се извършват процесуално­следствени действия и ако има нещо, което не трябва да бъде там, да го съобщи.

По думите му камионът, за който прокуратурата твърди, че е превозвал контрабандни цигари, е бил под митнически контрол и е трябвало да бъде придружаван по официален канал. Адвокатът му обяснява, че действията, за които го обвиняват, е трябвало да бъдат извършени от други служители на митницата, а не от Беляшки.

„Възможно е да съм пречил на някакви икономически интереси“, призна бившият директор. Той също така посочи, че усеща целенасочен натиск от страна на определени среди: „Целта е да бъда уволнен, и да не преча на някого.“

Беляшки бе освободен срещу парична гаранция, но остава обвиняем за престъпление по служба.