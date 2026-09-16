„Забавно междучасие“ събира над 230 деца в Пловдив

Район „Централен“ и Радио KATRA FM за втора поредна година канят пловдивчани на „Забавно междучасие“. На 20 септември 2026 г., неделя, от 17:00 часа, паркът пред район „Централен“ ще се превърне в голяма открита сцена за музика, танци, спорт, творчество, игри и добри дела.

На сцената ще се изявят над 230 деца и младежи от пловдивски училища, читалища и творчески школи. Около нея ще бъдат разположени различни образователни, спортни и арт зони, които ще дадат възможност на децата не само да гледат, но и да участват, да творят, да експериментират и да се забавляват.

Специална програма ще предложи Регионалният природонаучен музей – Пловдив, който ще се включи с интерактивна викторина за малките откриватели. КСУДС – Пловдив ще представи две творчески ателиета и информационна кампания, насочена към децата, семейството, образованието и навременната подкрепа. За любителите на спорта ще има специално предизвикателство с Локомотив Пловдив, където децата ще могат да се включат в баскетболна игра и да покажат своите умения.

Благотворителна кауза

Важна част от празника ще бъде и неговата благотворителна кауза. Тази година средствата са предназначени за Фондация „Агапедия България“ – клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи от 7 до 21 години, останали без родителска грижа, както и деца от семейства в неравностойно положение. Фондацията работи за образованието, развитието на уменията и изграждането на по-самостоятелно бъдеще за младите хора.

Всеки желаещ ще може да се включи с дарение от 1 евро в касичките на доброволците от Националния алианс за работа с доброволци. В знак на благодарност дарителите ще получат талон за участие във финалната благотворителна томбола.

Сред големите награди са семейна СПА почивка, ваучери за образование и езиково обучение, ваучери от книжарници, комплекти за ученика, ваучери за детски стоки и ваучер за техника и компютърни устройства. Празникът ще има и сладък финал с голяма празнична торта, от която ще има парче за всяко дете.

„Забавно междучасие“ е празник, който събира в едно детски талант, движение, любопитство, творчество и човешка солидарност. Идеята е началото на учебната година да бъде отбелязано не само с настроение, но и с послание, че когато деца, родители, институции, организации и граждани действат заедно, доброто има много лица.

20 септември, 17:00 часа, паркът пред Район „Централен“ – Пловдив.

Едно голямо междучасие, в което има място за всяко дете.