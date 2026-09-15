1193 ученици прекрачиха прага на Математическата гимназия

По традиция завършващите випуск 2027 въведоха петокласниците в МГ „Акад. Кирил Попов“

„Нашите деца и ученици са вдъхновението, усмивката, която ни посреща всяка сутрин. Всеки ден те ни показват, че си струват усилията, трудът и отговорността, които влагаме. Заради тях трябва да продължаваме да се развиваме и да ставаме все по-добри. Скъпи колеги, бъдете все така вдъхновени, проявявайте разбиране към децата и бъдете техен пример. Уважаеми родители, благодаря ви, че за поредна година поверявате вашите деца на нас, а ние ги приемаме като свои. Училището за всички нас е втори дом. Семейството поставя основите, а ние като общност сме длъжни да ги надграждаме. Искрено се надявам и разчитам на вашата подкрепа и на вашите съвети, за да ставаме все по-добри“, така директорът на една от най-елитните гимназии в страната Веселина Карапеева откри новата учебна година.

„Благодаря на всички, че в този празничен ден, когато ще удари 55-ият първи учебен звънец, сте тук и споделяте с нас този миг. На добър час!“, пожела Карапеева. През новата учебна година в Математическата гимназия ще се обучават общо 1193 ученици. За първи път прага ѝ прекрачиха 52 петокласници, а новоприетите осмокласници са 212.

Тържеството започна с посрещане на училищното знаме, знамето на Република България и за първи път – знамето на 27-ия ученически гвардейски отряд. Гвардейският отряд на МГ „Акад. Кирил Попов“ през юни тази година получи и освети своето знаме, а от тази година ще е участник и във всички официални церемонии, национални и училищни празници, съпътстващи живота на гимназията.

Гости на празника бяха заместник-кметът на Пловдив с ресор „Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“ инж. Хакъ Сакъбов, кметът на район „Западен“ Тони Стойчева, заместник-ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Пламен Стоянов и деканът на Факултета по математика и информатика проф. д-р Ангел Голев, представители на Технически Университет София, филиал Пловдив, които пожелаха на добър час и успешна нова учебна година.

Най-развълнувани в празничния ден бяха петокласниците. От тяхно име приветствие отправи Красимира Георгиева от V „А“ клас, която е многократен медалист от национални и международни математически състезания. „Нашето ново училище ще стане част от ежедневието на семейството ни. За нас това е вълнуващ момент, защото пред нас се открива ново начало, изпълнено с повече знания, нови приятели, предизвикателства и мечти. За нас е гордост да бъдем ученици на училище с утвърдени традиции“, каза Красимира. Петокласничката е носител на златни, сребърни и бронзови отличия от състезанията „Математика без граници“, „Димо Малешков“, „Черноризец Храбър“, „Европейско кенгуру“, „Румен Грозданов“ и други престижни турнири.

От името на новоприетите осмокласници говори Даниел Петров от VIII „А“ клас. Той е ученик на гимназията още от пети клас и е приет след VII клас с най-висок бал в Пловдивска област. Даниел е класиран на шесто място в националния кръг на олимпиадата по математика, участва редовно в национални и международни състезания и вече има над 60 медала и купи.

„Да бъдеш ученик на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ е не само повод за гордост, но и отговорност да продължаваме традициите на училището и със своя труд и постижения да допринасяме за неговото име“, прозвуча в обръщението му.

Особено емоционален беше денят за дванадесетокласниците, които за последен път посрещнаха 15 септември като ученици. От името на Випуск 2027 слово произнесе Никола Андреев от XII „Ж“ клас.

„Когато за първи път прекрачихме прага на това училище, дванадесети клас ни изглеждаше далечен. Бяхме по-малки, с големи раници и много въпроси. Днес сме изправени пред последната крачка от един важен етап“, сподели той.

Зрелостниците благодариха на своите учители за знанията и търпението, но и за уроците, които ги изграждат като личности. На по-малките ученици пожелаха да ценят времето си в гимназията, да бъдат любопитни, да създават приятелства и да не пропускат възможностите, които училището им дава. Празничната програма продължи с изпълнение на песента „Моята сила“ на Б.Т.Р. от Матей Атанасов от IX „В“ клас. След първия звънец дванадесетокласниците поведоха най-малките ученици към класните стаи.

А училищният звънец, който удари за 55. път, постави символичното начало на още една година, в която 1193 млади хора ще трупат знания, ще създават приятелства и ще следват мечтите си. На добър час!