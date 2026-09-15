Стотици ученици се върнаха в Хуманитарната след три години

Ремонтът продължи до последния момент, а строителят ще трябва да отстрани десетки констатирани забележки.

Пълен двор, развълнувани ученици и родители – така започна новата учебна година в Хуманитарната гимназия в Пловдив. След три години, в които ремонтът превърна първия учебен ден в чакано събитие, днес училището отново посрещна своите възпитаници в сградата си.

Стотици родители и деца се събраха в двора на първия учебен ден. За много от тях завръщането има особен символичен смисъл – Хуманитарната отново е място, изпълнено с ученици, след продължителния период на ремонтни дейности.

В последните дни работата по сградата продължи буквално до последния момент, за да може училището да отвори врати навреме. Вчера представители на възложителя са протоколирали забележките по изпълнението в продължение на около 10 часа.

А забележките не са малко.

По информация на „Под тепето“, получена от проектант и представители на администрацията, всяка от констатираните забележки ще бъде отстранена от фирмата изпълнител. Причината е, че възложителят не е съгласен с изпълнението на редица детайли и те трябва да бъдат коригирани.

Изпълнителят ще разполага с четири дни, за да изпълни всички предписани корекции. За целта един от учебните дни ще бъде обявен за неучебен, като идеята е в този ден строителните дейности да могат да се извършат без присъствието на учениците. Вероятно вместо учебни занятия ще бъде организиран спортен празник.

Така днешното отваряне на училището не означава край на всички дейности по ремонта. Учениците вече са обратно в сградата, но строителят има ангажимент да отстрани установените несъответствия в определените четири дни.

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Завръщането на Хуманитарната гимназия в собствената ѝ сграда е финалът на дълго очакван процес. Още преди началото на учебната година родители настояваха ремонтът да приключи навреме и училището да отвори врати на 15 септември.

След три години чакане това вече е факт – дворът на Хуманитарната отново е пълен с деца, а оставащите корекции по сградата трябва да бъдат извършени в движение.