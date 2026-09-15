С връчване на наградата „Ученик на годината“ откриха учебната 2026-2027г. в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ). Директорът Николай Томов символично би първия звънец и поведе „зайците“ осмокласници за първи път към новите им класни стаи, за да започнат подготовката си в специализирани дисциплини като сценичен костюм, театрален, кино и телевизионен декор, художествено осветление за театър, кино и телевизия, театрална кукла, актьорско майсторство за драматичен и куклен театър, компютърна анимация, пантомима, театрален грим и перуки.

На церемонията присъства и зам.-кметът Пламен Панов.„Националната гимназия за сценични и екранни изкуства е място, където младите хора развиват своите таланти и се подготвят за бъдещето. Тук вие не само ще учите, но и ще творите, ще се вдъхновявате и подкрепяте. Безброй талантливи артисти, тръгнали оттук, са оставили своята следа в културния живот на Пловдив и България — това е наследство, с което трябва да се гордеете“, обърна се той към възпитаниците на Сценични кадри.

По-късно през деня Панов бе гост и на откриването на учебната година в ОУ „Райна Княгиня“, където се обучават 830 деца. Учебното заведение посреща възпитаниците си с изцяло реновирана сграда, модернизирана за година и половина без прекъсване на учебния процес под ръководството на директора д-р Мария Гайдарова (учредител на Фондация „Световен образователен форум България“ – ESHA). Училището разполага с осъвременени класни стаи с интерактивни дъски, мултимедия и постоянна интернет връзка, два STEM кабинета и изнесени класни стаи, предлагащи високо ниво на образование и отлични условия за изява.