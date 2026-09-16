Парламентът ще разгледа промени в Закона за чужденците

Народното събрание ще обсъди на първо четене два законопроекта за промени в Закона за чужденците в Република България. Единият е внесен от Министерския съвет, а другият – от „Демократична България“. Законопроектите са включени в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

С промените, предложени от Министерския съвет, се цели въвеждане на изискванията на правото на Европейския съюз, улесняване на законната трудова миграция и ограничаване на риска от трудова експлоатация.

Предвижда се, когато достъпът на чужденец до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи обезщетение на работника. Предлага се също сезонните работници да сключват писмен договор с работодателя, в който да бъдат регламентирани условията за наем на жилището, предоставено им във връзка с трудовата им заетост.

Законопроектът предвижда и ограничение за използването на служебни паспорти – те да се ползват само при изпълнение на служебни функции в чужбина.

От „Демократична България“ предлагат законова регламентация за използването на „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“. Чрез нея ще се обработва и обменя информация между компетентните институции във връзка с подадени заявления за разрешения за пребиваване и работа.

Целта е да бъде създадена единна електронна среда, която да улесни взаимодействието между институциите и обработването на документите.

Още промени в законодателството

В проектопрограмата на парламента е включено и първо четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от „Прогресивна България“.

Депутатите ще обсъдят на второ четене и общ законопроект за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Той е изготвен от Комисията по земеделието, храните и горите въз основа на приетите на първо четене законопроекти, внесени от ГЕРБ-СДС и „Прогресивна България“.

В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, внесени от Министерския съвет.

За четвъртък е предвидено разглеждането на първо четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Предложенията на Министерския съвет предвиждат конкретни мерки за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.

Парламентът ще разгледа и два законопроекта за промени в Закона за електронната идентификация, внесени съответно от „Демократична България“ и „Прогресивна България“.

На второ четене депутатите ще обсъдят промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесени от Министерския съвет. Предвидено е и гласуване на отчета за дейността на Съвета за електронни медии за 2025 г.

В петък в дневния ред е залегнало първото четене на промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесени от Министерския съвет.

След това е предвиден и редовният парламентарен контрол.