Кметът: Ще има санкции за ремонта на Хуманитарнта

Фирмата изпълнител на проекта за ремонт на Хуманитарната гимназия ще претърпи санкции от възложителя – Община Пловдив. Това даде да се разбере кметът на града Костадин Димитров, който участва в церемонията по откриването на учебната година в знаковото училище.

След три години учениците се връщат в класните стаи, които могат да ги посрещнат за първите занятия, но все още има довършителни работи по дребни, но видими детайли – врати, первази, импрегнирането на настилките. За пълното довършване на обекта строителят ще разполага с 4 пълни дни, за да отстрани всички проблемни елементи, детайлно описани в протокола, изготвен от проектанта арх. Джугаланов и приет от възложителя.

Стотици ученици се върнаха в Хуманитарната след три години

Протоколирането на пропуските е продължило цели 10 часа вчера, като забележките са описали всеки детайл и следва всичко да бъде отстранено. За целта директорите на двете училища, които приемат ученици под покрива на историческата сграда, са обявили 21 септември за спортен празник извън училищната сграда. Денят ще е неприсъствен, за да може фирмата изпълнител да разполага с 4 пълни свързани дни за довършителните работи.

Ето какво коментира по повод първия учебен ден кметът Костадин Димитров, както и коментара на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов, който бе и двигателят на така сложния проект:

А ето и галерия от начина, по който изглеждаха училището и класните му стаи в първия учебен ден след тригодишна пауза.