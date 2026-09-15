МУ откри нов комплекс за наука и иновации на световно ниво за старта на академичната година

Нов Комплекс за медицинско знание, наука и иновации бе открит в Медицинския университет за старта на академичната година днес във висшето учебно заведение. Центърът отвори врати за посетители за първи път по обяд и смая всеки, пресякъл прага му. Новопостроената база е изключително модерна, високотехнологична и нарежда ВУЗ-а до най- иновативните медицински университети в Европа.

На разгърната площ от 6021 квадрата и общо пет етажа в едно се събират библиотека, информационен център, Музей на медицината и симулационен тренировъчен център. Всеки един от отделните елементи в този образователен пъзел е невиждан за до този момент за стандартната база на висшето образование в Пловдив, а вероятно и в страната. Библиотеката е като от филмов кадър с декор от университетски кампус в Щатите или Западна Европа. Музеят няма аналог и е забележителен не само за студенти и медици, а само по себе си може да е отделна културна атракция, която следва да е задължителна част от туристическия маршрут на Пловдив.

Старт на церемонията по откриването даде ректорът проф. Ангел Учиков,Той съобщи, че в новата 5-етажна сградата са инвестирани близо 9 милиона евро, собствени средства на университета. Проектантите на комплекса арх. Ахрянов и арх. Пелтеков подчертаха, че той е подходящ не само за образование, но и за срещи, обмяна на идеи и вдъхновение. Не скриха обаче, че именно съчетанието на толкова много функции на едно място е било най-голямото предизвикателство в проекта.

„В тази сграда се срещат историята и бъдещето“, заяви от своя страна друг от официалните гости- правнукът на благодетеля Димитър Кудоглу- Петко Братанов. Той припомни, че именно от Дома на благотворителността и народното здраве на прадядо му започва дългата история на Медицинския университет.

Неслучайно запазените автентични мебели от канцеларията на Кудоглу в Храма на здравето са изложени церемониално на входа на новия свръх модерен интерактивен Музей на медицината в новия център на ВУЗ-а. Супер съвременната експозиционна площ не е статична сбирка на артефакти, а цялостно преживяване от нов тип. Посетителят не само разглежда експонираните предмети, медикаменти, документи, но и взаимодейства с тях чрез интелигентната система на специалните витрини, която доставя на всеки индивидуално съдържание.

Сред най-интересните експонати е изцяло запазен римски гроб с останки от няколко тела в него, открит случайно при изкопни дейности за изграждане на парна инсталация в университетския комплекс. Самата експозиция проследява развитието на медицината по тракийските земи и как са се променяли представите на човека за здравето не само през годините, но и през вековете.

Много богатата откъм специализирана литература, високотехнологична и в същото време изключително уютна библиотека се разгръща на два етажа. В нея студентите ща търсят, взимат и връщат книги чрез терминали за самообслужване, ще работят на една от многото отделни компютърни конфигурации, ще сканират сами страници или просто ще четат и обменят идеи на някои от удобните и дизайнерски мебели. В зоната има още стаи за библиотечни обучения, зала за събития със сто седящи места и напълно уединени читални.

Без съмнение обаче най-впечатляващото звено от образователната многофункционалност в новия комплекс е симулационният тренировъчен център. Също на два етажа той е място, в което студентите могат да се почувстват в реална работна среда, сякаш са нощна смяна в отделение по Спешна помощ, израждат в АГ отделение, лекуват преминал през инфаркт възрастен пациент в интензивно отделение или пък извършват сложна хирургична интервенция.

Центърът започва с реални симулация на спешна медицинска работа, в напълно реалистично организирано отделение за спешна медицина. В него има специализирана апаратура, линейка и разбира се изискващ първа медицинска грижа пациент, в случая с огнестрелна рана в лявото бедро. Средата е абсолютно реална и автентична, с изключение единствено на това, че пациентът не е жив човек, а специален манекен. Специален, защото е високотехнологична кукла, изработена от материали, максимално близки до човешката тъкан. Във всеки от кабинетите има такива манекени, които са не просто материя- те изглеждат различно, дишат, мигат, издават звуци и крещят при силна болка. В някои от отделенията има и добавена виртуална реалност.

„Това не е просто място за обучение, а за развиване на реални практически умения, тъй като студентите ще се намират в твърде близка до реалната среда“, обясни пред изумените гости доц. Милена Сандева, директор на симулационния център.

Преди откриването на новия комплекс бе даден старт на академичната 2026-2027-ма година. Медицинският университет посрещна над 1300 първокурсници за новата си учебна година.