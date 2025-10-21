74 такива пожара има за последния сезон, 10% от тях с нанесени щети по покривите
С настъпването на студените дни Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив призовава гражданите да бъдат особено внимателни при използването на печки и камини.
Според данните на дирекцията, през последния отоплителен сезон (1 октомври – 31 март) в Пловдивска област са регистрирани 74 пожара, тръгнали от комини, като в около 10% от случаите огънят е засегнал и покривната конструкция.
Най-натоварени за огнеборците са месеците януари, февруари и март, а лек спад на инцидентите се отчита през ноември и декември. В рамките на град Пловдив четирите районни служби – Първа, Втора, Трета и Четвърта – отчитат средно по седем пожара на сезон.
В областта най-често сигнали за подобни инциденти идват от Карлово (19 случая), Асеновград (9 случая) и района на Съединение.
От пожарната напомнят, че почистването и поддръжката на комините е задължение на всяко домакинство. Особено важно е комините на вили и сезонни постройки да бъдат проверени преди активния зимен период.
„Редовната профилактика остава най-ефективната мярка за безопасно отопление и предотвратяване на пожари,“ подчертават от РДПБЗН – Пловдив.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив