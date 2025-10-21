Пожарната в Пловдив предупреждава: внимавайте с комините през зимата!

74 такива пожара има за последния сезон, 10% от тях с нанесени щети по покривите

Най-често сигнали за подобни инциденти идват от Карлово (19 случая), Асеновград (9 случая) и района на Съединение

С настъпването на студените дни Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив призовава гражданите да бъдат особено внимателни при използването на печки и камини.

Според данните на дирекцията, през последния отоплителен сезон (1 октомври – 31 март) в Пловдивска област са регистрирани 74 пожара, тръгнали от комини, като в около 10% от случаите огънят е засегнал и покривната конструкция.

Най-натоварени за огнеборците са месеците януари, февруари и март, а лек спад на инцидентите се отчита през ноември и декември. В рамките на град Пловдив четирите районни служби – Първа, Втора, Трета и Четвърта – отчитат средно по седем пожара на сезон.

В областта най-често сигнали за подобни инциденти идват от Карлово (19 случая), Асеновград (9 случая) и района на Съединение.

От пожарната напомнят, че почистването и поддръжката на комините е задължение на всяко домакинство. Особено важно е комините на вили и сезонни постройки да бъдат проверени преди активния зимен период.

„Редовната профилактика остава най-ефективната мярка за безопасно отопление и предотвратяване на пожари,“ подчертават от РДПБЗН – Пловдив.

Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив