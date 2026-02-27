Десетина на протест срещу високите сметки за ток в Пловдив

Едва десетина души се събраха пред сградата на EVN в Пловдив на протест срещу високите сметки за електроенергия, на фона на десетки хиляди жалби и сигнали от цялата страна. Недоволството бе организирано във „Фейсбук“ от сдружението „Пловдив на гражданите“.

Според организаторите над 35 000 души са подали жалби до КЗП, КЗК и КЕВР, а към момента има и множество запитвания относно възможността за образуване на съдебни дела срещу електроразпределителното дружество.

Пред медиите председателят на сдружението адвокат Атанас Костов заяви, че след консултации със специалисти са установени няколко възможни причини за по-високите сметки. По думите му една от тях е понижаване на напрежението в мрежата, което води до по-голям разход на електроенергия за достигане на необходимите стойности от електроуредите.

Костов посочи още, че граждани се оплакват и от липсата на достатъчно ясно разписани параметри във фактурите за ток. Според него това затруднява потребителите да се ориентират какво реално количество електроенергия са използвали и дали начисленията са коректни.

Протестът премина спокойно и без напрежение.

Снимка: бта