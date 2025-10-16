Екипи на EVN Топлофикация извършиха инспекции на всички абонатни станции

EVN Топлофикация е в готовност да стартира топлоснабдяването по-рано при желание на отделни сгради. Въпреки застудяването и предвид променящите се външни температури, все още не са достигнати законовите условия за цялостно включване на отоплението.

В тази връзка ЕVN Tоплофикация напомня, че клиентите имат възможност да поискат по-ранно включване на абонатната станция в тяхната сграда. Самостоятелните клиенти в абонатни станции могат да поискат включване на отоплението, без да е необходимо да изчакват достигане на нормативните изисквания. Клиентите в сграда етажна собственост е необходимо да представят протокол от общо събрание на сградата. Протоколът се предоставя в EVN Офис в Пловдив или при съответната фирма за дялово разпределение.

За пускане на отоплението от EVN Топлофикация в дадена сграда, клиентите трябва да са приключили ремонтите по отоплителната инсталация. Целта е да се избегнат течове и наводнения след старта на сезона. За качествено пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне индивидуалното регулиране степента на загряване.

Екипи на EVN Топлофикация извършиха инспекции по всички 1200 абонатни станции. Всички над 1200 абонатни станции на EVN Топлофикация осигуряват автоматичен контрол на топлоподаването в зависимост от външната температура. Във всяка абонатна станция са инсталирани контролери, които позволяват ефективно управление на топлоподаването.