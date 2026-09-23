Мира Кацарова ни кани в своята „Зимна градина”

Пловдивските меломани изкушени от джаза ги очаква среща с Мирослава Кацарова и новата й концертна програма „Зимна градина“. Събитието ще се състои на 1 октомври (четвъртък) от 19.30ч. в Епископската базилика на Филипопол.

Мира ще излезе на сцената с джаз трио в състав – Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани) и Александър Леков (бас). Струнен квартет PERFECT cъщо ще допринесw за незабравимото преживяване. Специален гост на джаз вечерта ще бъде – Велислав Стоянов (тромбон).

Концертът на Мирослава Кацарова е наречен „Зимна градина“ на името на френската песен със същото име “Jardin d’hiver”, написана през 1999 г. Тя става известна през версията на Анри Салвадор, който е над 80-годишен като я изпява. В тази красива и минималистична песен се пее какво човек би взел в своята лична зимна градина и се изброяват множество романтични и мечтателни образи, спомени за морето, за закуска на трева, за дантели и светли заливи, за жена и нейната рокля на цветя под дъжда на ноември, за музиката на Фред Астер и за светлината в Ню Ингланд.

Всичко това вдъхновява Мирослава Кацарова да събере песни в един концерт, който сам по себе си е „зимна градина“ със скъпи символи и преживявания, преразказани през музиката. Тя ни кани да съберем своите лични мигове щастие и да ги опазим до следващото лято, а и напред. В своето съкровено пространство Мирослава включва своите спомени от пътуванията ѝ до Франция, за които ще изпее няколко песни на френски език. На вдъхновените си открития по време на летните дни сред Егея е посветила песен по текст на Ина Иванова. А за съноподобния образ на носталгичната светлина в Рим ще разкаже през една стара фолклорна италианска песен Bella Ci Dormi. В своята програма тя е избрала да включи и една еврейска песен, която някога е пяла с Румен Тосков-Рупето, времето, в което решава да се отдаде на музиката.

Тези и други песни Мирослава Кацарова ще изпее в компанията на прекрасни музиканти, сред които лидер и автор на аранжиментите е Мирослав Турийски. Гост-артист ще бъде Вили Стоянов, който този път тук ще разлисти своя романтичен тон на тромбона. Нежното и фино присъствие на дамите от квартет Perfect ще прибави още лекота и мекота на звучността.

Идеята, че музиката е градина е отдавна вградена в музикалната поетика на Мира Кацарова. През 2020 г. по време на пандемията тя създаде своята песен „Боса нова в градината“, а честите ѝ концерти в дворове и градински пространства издават любовта ѝ към камерните музикални преживявания, каквото със сигурност ще бъде и предстоящият концерт в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив в Световния ден на музиката и поезията – 1 октомври.

Концертът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с Plovdiv Jazz Fest

Билети на адрес: https://shorturl.at/Upf51