Покупката на електронна винетка през интернет може да излезе значително по-скъпо, ако шофьорът попадне на сайт посредник. За зачестили оплаквания от подобни случаи сигнализират от Европейския потребителски център (ЕПЦ) България.

По данни на центъра през последните месеци са постъпили множество жалби от хора, които са установили, че освен цената на винетката са платили и допълнителна такса за обслужване или регистрация. В отделни случаи тя достига до една трета от стойността на самата винетка.

Тези сайтове не продават непременно невалидни винетки. Документът е действителен, но крайната сума може да бъде чувствително по-висока от официално определената цена. Допълнителното заплащане обикновено е описано в общите условия, но често остава незабелязано от купувачите.

„Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава“, призовава директорът на ЕПЦ България Соня Спасова.

Как да разпознаем посредника?

Част от посредническите платформи използват професионален дизайн, лесни за попълване формуляри и интернет адреси, които наподобяват официалните страници. Някои се показват и сред първите резултати в търсачките благодарение на платени реклами.

Особено лесно е човек да се подведе, когато купува винетка в последния момент – например от телефона си непосредствено преди пътуване. В бързината може да пропусне както името на фирмата, така и информацията за допълнителните разходи.

От ЕПЦ напомнят, че използването на посредник не е незаконно, но потребителят трябва предварително да е наясно каква услуга получава и каква е крайната ѝ цена.

Какво да проверим преди плащане?

Преди да въведете данните си за плащане, проверете внимателно интернет адреса и потърсете информация за фирмата, която стои зад сайта. Важно е да е ясно кой е търговецът, къде е регистриран и как може да бъде потърсен при проблем.

Сравнете крайната сума с официалната цена на съответния вид винетка. Не разчитайте единствено на позицията на сайта в резултатите от търсенето – първата страница невинаги е официалната.

Обърнете внимание и на малките символи до полетата за попълване на информация. Звездички, стрелки или удивителни знаци може да водят към допълнителни условия и пояснения за начисляваните такси.

От центъра предупреждават, че след покупката промяната или анулирането на поръчката може да бъде затруднено. Възможностите зависят от условията на конкретната услуга и приложимите правила.

Затова съветът на експертите е шофьорите да не се водят само от удобството и бързината, а да проверяват внимателно продавача и крайната цена, преди да потвърдят плащането.