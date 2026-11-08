Над 300 състезатели от Балканите на джудо турнир в Пловдив

Над 300 състезатели от Балканите излизат на татамито в IV-ия международен турнир по джудо „Божилова къп“. Той ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в спортна зала „Строител“ в Пловдив.

Състезанието ще събере момчета и момичета в пет възрастови групи, които ще демонстрират умения, спортен дух и воля за победа. Предстоят оспорвани двубои, много емоции и достойна конкуренция, в която освен медалите важни са уважението към съперника, дисциплината и спортсменството.

За четвърта поредна година организатор на събитието е спортен клуб „Божилова бойни спортове“. Турнирът се утвърждава като възможност за изява на млади таланти и среща на джудо школите от България и съседните балкански държави.

„Пловдив отново е дом на джудото. Вече четвърти път посрещаме състезатели, треньори и приятели на този спорт, обединени от общата любов към джудото. За нас е истинско удовлетворение, че турнирът се разраства и привлича все повече участници. Това е признание за труда на децата, техните треньори и всички, които подкрепят развитието на спорта“, споделя организаторът Александър Христов от СК „Божилова бойни спортове“. Според него турнирът е част от мисията на клуба да възпитава у младите хора ценности като уважение, дисциплина, смелост, постоянство и взаимопомощ чрез философията и духа на джудото.

Организаторите изразяват благодарност към всички съмишленици и партньори, които подкрепят инициативата и помагат за създаването на по-добри условия за тренировки, развитие и изява на младите спортисти. Според тях инвестицията в детския спорт е инвестиция в здравето, характера и бъдещето на следващите поколения.

„Шампионите се изграждат на татамито, но израстват с подкрепата на всички нас. Елате да подкрепим младите джудисти, да аплодираме техните усилия и да покажем, че Пловдив е град, в който спортът и младите таланти имат бъдеще“, коментира създателят на клубът по бойни спортове, световен вицешампион и носител на престижни отличия Цветана Божилова.

Турнирът ще предложи зрелищни схватки и адреналин за любителите на бойни спортове. Входът за зрителите е свободен. Инициативата е и част от усилията на Пловдив, а и на организаторите от СК „Божилова бойни спортове“ да утвърждават позициите на града, като център на спорта по пътя към домакинството на инициативата „Европейска столица на спорта“ през 2028 г.

Цветана Божилова, която е създател на СК „Бойни спортове“ е носител на 7 медала от европейски първенства, бронзово отличие от Мондиала в Бирмингам, участник в две олимпиади и 14 приза от турнири с ранг Световна купа, Гран при и категория „А“. Възпитаниците на многократния шампион и на нейния помощник-треньор Александър Христов са на възраст от 4 до 34-годишни спортисти и още по-големи.