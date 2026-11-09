Безплатни консултации с лъчетерапевт в УМБАЛ „Свети Георги“

Безплатни прегледи и консултации със специалист по лъчелечение ще се проведат от 16 до 20 ноември 2026 г. в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Инициативата е посветена на повишаването на информираността за рака на простатата и белия дроб и е част от кампанията на болницата „Здраве за всички“, насочена към ранната диагностика, навременното лечение и достъпа до специализирана медицинска помощ.

Лъчетерапията е съществена част от комплексното лечение на редица онкологични заболявания, включително карцинома на простатата и белия дроб. В зависимост от стадия и индивидуалното състояние на пациента тя може да бъде приложена като самостоятелен метод или в комбинация с операция и системна противотуморна терапия. Сред основните ѝ цели са унищожаването на туморните клетки, ограничаването на заболяването и намаляването на риска от рецидив. Съвременните технологии позволяват прецизно планиране и насочване на лъчевото въздействие с максимално щадене на околните здрави тъкани.

Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ разполага със съвременно високотехнологично оборудване и възможности за прилагане на различни методи на лъчелечение. От 2016 г. в Клиниката се извършва и роботизирана стереотактична радиохирургия с единствения в Южна България апарат „Кибернож“ (CyberKnife). Методът се отличава с изключителна прецизност и позволява лечение на неподвижни и подвижни доброкачествени и злокачествени тумори в различни области на тялото – централната нервна система, белия дроб, черния дроб, простатата и лимфните възли, както и на единични костни метастази в гръбначния стълб. Технологията проследява дихателните движения в реално време, което позволява облъчването да бъде съобразено с дихателния цикъл на пациента, без да е необходимо той да задържа дъха си. В Клиниката се провежда и лъчелечение при някои доброкачествени и дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, сред които коксартроза, гонартроза и шипове.

По време на безплатните консултации пациентите ще имат възможност да обсъдят със специалист възможностите за лъчелечение, подходящите терапевтични подходи и необходимостта от допълнителни изследвания. Препоръчително е да носят наличната медицинска документация – резултати от образни и лабораторни изследвания, епикризи и други документи, свързани със заболяването. Прегледите ще се извършват в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ № 15А, I етаж, амбулаторен кабинет № 28. Необходимо е предварително записване на телефон 032 602 040, в делнични дни от 8:00 до 16:00 часа.