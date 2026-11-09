Финансовото министерство поема нов дълг от 100 млн. евро

Министерството на финансите ще предложи нови държавни ценни книжа (ДЦК) за 100 млн. евро на вътрешния пазар. Аукционът ще бъде за десетгодишни облигации с годишен лихвен купон от 3,50%, става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка.

С новата емисия набраното от началото на годината дългово финансиране ще достигне 6,6 млрд. евро. До момента държавата е привлякла 1,75 млрд. евро от вътрешния пазар, а останалите 4,75 млрд. евро са осигурени чрез емисии на международните капиталови пазари през юли и септември.

Заложеният в бюджета максимален размер на новия държавен дълг за годината е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.

Според прогнозите към края на годината държавният дълг ще достигне 37,7 млрд. евро, което се равнява на 30,1% от брутния вътрешен продукт.