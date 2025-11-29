Пиян водач предизвика пътнотранспортно произшествие с материални щети след като се опита да избяга от полицейска проверка, съобщиха от ОД на МВР-Пловдив. Инцидентът е станал около 1:30 часа през изминалата нощ, когато автопатрул на Четвърто районно управление подал сигнал за спиране на лек автомобил Honda. Водачът на автомобила не се подчинил и потеглил в опит да се укрие.

Преследването завършило на кръстовището между бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Освобождение“, където автомобилът се блъснал в светофарна уредба. При инцидента няма пострадали.

Установено е, че зад волана е бил 50-годишен криминално проявен мъж. Тестът с дрегер отчел над 2 промила алкохол в кръвта. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа със заповед на полицията.

На мястото е извършен оглед и се уточнява размерът на щетите по инфраструктурата. Работата по случая продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

снимката е илюстративна