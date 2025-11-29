Младите пловдивчани искат промяна в градския транспорт

Те предлагат пакет от конкретни мерки до Община Пловдив – от прозрачност и контрол до реформа и общински превозвач

Автор: Иванка Петрова, стажант репортер

Младите хора в Пловдив изпращат ясно послание: градският транспорт не работи и е време за промяна. Това показа анкета на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“, според която цели 96% от анкетираните между 15 и 29 години определят транспортната система в града като сериозно предизвикателство.

Резултатите бяха представени по време на дискусионен форум, на който младежи споделиха ежедневните си затруднения – от нередовни линии, липса на транспорт след 22:00 ч., непроследими разписания, до липса на обслужване в цели квартали. По думите им това ограничава мобилността, достъпа до работа, образование и социален живот и влияе негативно на бизнес средата в града.

Въпреки очакването за институционален диалог, представители на Община Пловдив и частните превозвачи не присъстваха на срещата и уведомиха за това организаторите със закъснение.

Три нива решения – от спешни до дългосрочни

По време на дискусионното събитие, проведено в зала „Метеора“ 1 на ОП „Младежки център Пловдив“, младите участници очертаха рамка от мерки, които според тях могат да поставят основата на по-ефективен, достъпен и предвидим градски транспорт в Пловдив. Предложенията са структурирани в три времеви етапа – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като целта е да се постигне плавна, но решителна реформа.

Младежите настояват най-напред за прозрачност и отчетност – публикуване на действащите договори, финансови параметри, условията към частните превозвачи и реалните данни за изпълнение на курсовете. Според тях е необходимо да се въведе контролен механизъм, който не просто регистрира нарушението, а го санкционира, като същевременно мотивира операторите чрез стимули за качество и редовност. На този етап те виждат и нуждата от работеща система за обратна връзка – приложение или онлайн платформа, чрез която гражданите да подават сигнали и да проследяват обработването им в установени срокове.

В средносрочен план предложенията включват оптимизация на маршрутната схема, за да се намалят дублиращите линии и да се подобри покритието в кварталите. Участниците разглеждат като ключова стъпка въвеждането на електронна билетна система и повишаване на информационната достъпност. Те смятат също, че общината трябва да започне планово развитие на собствен транспортен капацитет.

В дългосрочна перспектива младите хора предвиждат модел, в който градският транспорт е основно общински, устойчив и ориентиран към качество, а частните оператори участват само там, където е обосновано. Те подчертават необходимостта от инвестиции в нов подвижен състав – електробуси, нископодови превозни средства и достъпна инфраструктура. Успоредно с това настояват за социален модел на услугата с по-достъпни абонаментни карти за ученици, студенти, семейства и уязвими групи.

В дискусията участваха представители на охранителна полиция, инспектор от Детска педагогическа стая, журналистът от „Под тепето“ Таня Грозданова, изпълнителният директор на Асоциацията, както и младежите от проекта „Посланици на демокрацията“ – Михаела Земярска, Антон Чавдаров и Вероника Ранджева.