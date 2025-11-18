Деветима водачи са били задържани през последните дни при засилен пътен контрол на територията на областната дирекция на МВР–Пловдив. Арестуваните са мъже на възраст между 40 и 62 години, като в три от случаите автомобилите им са били иззети в рамките на започнатите производства.

В петък полицейски служители в Раковски са спрели местен жител, управлявал под въздействие на наркотични вещества. Рано тази сутрин друг шофьор е бил задържан от екип на Шесто РУ в Пловдив на бул. „Санкт Петербург“, след като дрегерът отчел над 1,6 промила алкохол.

Още петима водачи, шофирали в нетрезво състояние, са били установени през почивните дни от патрули на Първо и Второ районни управления в Пловдив, както и в Първомай и Стамболийски.

Междувременно в Пето РУ е бил отведен мъж, управлявал с вече отнето свидетелство, а автомобилът му е бил с прекратена регистрация заради техническа неизправност.