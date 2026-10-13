Идва отоплителния сезон. Какво трябва да знаем?

За качествено и безаварийно стартиране на отоплението в дома през предстоящия отоплителен сезон 2026/27 г. EVN Топлофикация предоставя на своите клиенти полезни съвети:

Приключете ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации

От началото на октомври започна поетапна проверка за готовност на вътрешните отоплителни инсталации (ВОИ) за старт на отоплителен сезон. В случай на продължаващи ремонтни дейности, информирайте ни с поставяне на съобщение на вратата на абонатната станция в сградата или чрез обаждане на денонощен телефон 0700 1 7898.

Проверете индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), както и регулиращите вентили на радиаторите. В случай, че дисплеят на ИРУ е без показания или самото устройство не е закрепено за радиатора се обърнете своевременно към вашия топлинен счетоводител.

Проверете водомерите за битова гореща вода в имота: при забелязана неизправност – неотчитане на потребление, нарушена цялост на пломба/метрологичен стикер, изтекъл срок на метрологична проверка – сигнализирайте топлинния си счетоводител. При неизправност следва начисление, което може да избегнете.

Оставете регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум: при старт на отоплението това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне регулиране степента на загряване.

Oнлайн фактури:

Вашата онлайн фактура е в портала „EVN Oнлайн плюс“ на www.evn.bg

От 1 януари 2027 г. дистанционният отчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за гореща вода в имотите е задължителен.

EVN Топлофикация още веднъж обръща внимание на всички свои клиенти, които все още не са преминали към дистанционен отчет, да направят това преди изтичане на законовия срок – 1 януари 2027 г .При дистанционния отчет има ежемесечнo отчитане и фактури с реално потребление, като отпадат прогнозни дялове и изравнителните сметки. Над 93% от уредите за дялово разпределение в Пловдив вече са сменени с уреди с дистанционен отчет