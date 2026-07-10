До 15 юли записват деца за лятното обучение в Центъра за таланти в район „Северен“

Заниманията започват на 20 юли и включват творчески ателиета, образователни активности, спорт и практически занимания

Район „Северен“ в Пловдив приема заявления за включване на деца и ученици в лятната програма на Центъра за таланти. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли, а заниманията ще започнат на 20 юли, след сформирането на групите.

Инициативата е предназначена за деца и ученици от район „Северен“ и има за цел да подпомогне развитието на техните способности, интереси и таланти в подкрепяща и творческа среда.

В рамките на лятното обучение участниците ще могат да се включат в разнообразни образователни и творчески дейности, ателиета, игри, спортни занимания, демонстрации и практически упражнения, съобразени с възрастта и интересите им.

„Вярвам, че всяко дете носи в себе си талант, който заслужава да бъде забелязан, насърчен и развит. С Центъра за таланти искаме да дадем на децата от район „Северен“ възможност да учат, да творят, да общуват и да откриват своите силни страни в подкрепяща среда. Призовавам родителите да подадат заявления до 15 юли, за да могат децата им да се включат в предстоящото лятно обучение“, заяви кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

Центърът за таланти се помещава във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) на бул. „Дунав“ №78.

Родителите могат да получат информация за условията за участие, графика на занятията и записването на:

имейл: talanti@severen.plovdiv.bg

talanti@severen.plovdiv.bg телефон: 032/901 160

032/901 160 мобилен: 0896 299 561

Проектът „Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район „Северен“, община Пловдив“ се реализира по Програма „Образование“ 2021–2027 и е съфинансиран от Европейския съюз.