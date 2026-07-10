17-метров музей на колела спря в Пловдив, показва историята на една от най-кървавите битки

Основната цел на проекта е чрез историята да насърчава ценности като мир, уважение към миналото и диалог между различните култури

Пловдив е домакин на Историческия мобилен музей „Битките при Чанаккале“ (Галиполи) – необичайна пътуваща експозиция, която представя едни от най-значимите събития от Първата световна война. Музеят беше открит днес пред Дома на културата „Борис Христов“ и ще остане в града на 10 и 11 юли, като може да бъде посетен от 9:00 до 17:00 часа при вход свободен.

Инициативата е организирана от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив със съдействието на Община Пловдив.

На откриването генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав обясни, че изборът на Пловдив за домакин не е случаен.

„Избрахме да гостуваме именно в Пловдив, защото градът е известен като символ на единството, братството и спокойствието. Пловдив притежава изключително богата културна програма и вярваме, че с този мобилен музей тя ще бъде допълнително обогатена“, каза той.

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов определи гостуването на експозицията като възможност историята да достигне до повече хора.

„За Пловдив е чест да бъде домакин на този иновативен проект, който превръща историята в жива и достъпна за хората. Наш дълг е да познаваме миналото, защото то ни учи на мир и сътрудничество“, заяви Панов.

История в 17-метров музей на колела

Музеят е разработен от Дирекцията на историческата зона в Галиполи и от 2020 г. обикаля Турция и Балканите, като всяка година привлича над 100 000 посетители.

Експозицията е разположена в специално оборудван 17-метров ТИР с изложбена площ от 46 кв. м. В него са подредени 97 експоната – оригинални артефакти и прецизни исторически реплики, които проследяват в хронологичен ред бойните действия на полуостров Галиполи през 1915–1916 г. По време на кампанията се откроява и ролята на Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно става основател на Република Турция.

Посетителите могат да разгледат униформи, военно оборудване, оръжия и предмети от бита на войниците, както и да проследят развитието на сраженията чрез документални видеа, излъчвани на LED екрани.

За удобство на българската публика на входа е поставен QR код, чрез който историята на експозицията и информацията за отделните експонати могат да бъдат прочетени на български език.

Организаторите отбелязват, че основната цел на проекта е чрез историята да насърчава ценности като мир, уважение към миналото и диалог между различните култури.