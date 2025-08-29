„Я се отпусни и си прави густото“! Отвори Fantasy-НЕ-Музеят на Пловдив

От снощи Пловдив не е същият. Градът е по-усмихнат, шарен, провокативен, привлекателен. По-щур. Фентъзито се настани трайно в сърцето на града и вчера вечерта за първи път се разгърна пред публиката- край Копчетата врати отвори първият в страната Fantasy-НЕ-Музей.

Абсолютно нестандартната идея на група ентусиасти оживя след две години на много труд, творчество и солидни инвестиции, за да се превърне в новото изключително любопитно място под тепетата, което със сигурност ще привлича много хора от цяла България, и от чужбина.

Това е не просто алтернативно културно пространство, а цял един нов свят, изпълнен с много хумор. Място, което няма никаква претенция да бъде музейна институция, но разказва толкова сладко историята на Пловдив, че чак опитваш вкуса и аромата му, чуваш звуците му, усещаш ритъма му. Точно това е и концепцията на „Fantasy-НЕ-Музей на Пловдив“- да поднесе така легендите и митологиите за древния град, че да ги съживи пред очите ти.

Това се случва благодарение на работата на над 30 съвременни артисти, работили върху цялостната визия и отделните „експонати“- Ани Йорданова, Димитър Петров, Виктор Мухтаров, Петко Танчев, Arsek & Erase, Роботев, Elektrick.me, Rezonator, Мич Брезонек и много други. Шантавият оазис е резултат от години „копане“ на екипа на Майна Town и тяхната общност от художници, илюстратори, архитекти и дизайнери.

Ще видите комикси, скулптури, интерактивни инсталации, добавена реалност, VR истории и музикални стаи. Те ще ви накефят, ще ви шашнат, ще ви засмеят, а защо не и да ви разтанцуват. Всяка една реакция е на мястото си под покрива на Не-Музеят. Няма рамки, няма непозволени неща- децата стават възрастни, а възрастните се преобразяват в хлапета.

Седем музи, герои от комикси, цветни визуални разкази и много хумор отвеждат посетителите в алтернативния Пловдив– от древните легенди до съвременния градски жаргон. „Fantasy“ е емоционално пътешествие и жив архив на начина, по който пловдивчани си спомнят, шегуват се, творят, тегелират по Главната, ядат принцеси или пирожки, пазаруват от Митко Чорапа или се подписват в тефтерите на Стефчо Автографа. Неслучайно пловдивските зевзеци са с централна роля в Не-Музеят, защото живота под тепетата е малко по-така- забавен и бавен, лек и несериозен. „Я се отпусни малко и си прави густото“, сякаш е слогънът на Фентъзи Не-Музеят, в който котките не са това, което са.

Какво ще има в първия по рода си Фентъзи НЕмузей в Пловдив?

Официалното откриване на „Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ стартира вчера вечерта, но ще продължи днес и утре, със специално издание на Майна Town Weekend и богата музикална програма с участието на DJ Skill и DJ Robotko, Мартин Денев, Котарашки и Сандо. Снощи и в следващите две вечери 3D mapping спектакъл оживява фасадата на сградата.

Не-Музеят не е просто атракция, а и сериозна бизнес инициатива. Общата инвестиция за създаването на „Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ е 680 000 лв., реализирана от „5 за 4“ ООД. Проектът получава съфинансиране в размер на 141 298,79 лв. от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура BG-RRP-11.020 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“, както и подкрепа от фондация „Лъчезар Цоцорков“ в размер на 30 000 лв.