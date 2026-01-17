Частично бедствено положение в Асеновград

Тежка авария на магистрален водопровод остави две трети от града без вода вече пети ден

От общината съобщиха, че ще сезират прокуратурата, за да бъде проверено кой и при какви обстоятелства е издал разрешение за строеж върху съоръжението

Общинските власти в Асеновград обявиха частично бедствено положение. Припомняме, че хиляди домакинства в града останаха без водоснабдяване заради сериозна авария на магистрален водопровод. Както Под тепето ви съобщи в четвъртък, когаго бе третия ден без вода, хората излязохаа на протест пред сградата на Общината.

Въпреки уверенията от общинската администрация, че водоподаването е било възстановено късно снощи, жители на засегнатите квартали сигнализират, че вода реално няма за пети пореден ден, а налягането е изключително слабо. По думите им, тя не достига дори до вторите етажи на жилищните сгради.

Ремонтът на авариралия участък е силно затруднен, тъй като върху самия водопровод е построена частна къща. От общината съобщиха, че ще сезират прокуратурата, за да бъде проверено кой и при какви обстоятелства е издал разрешение за строеж върху съоръжението.

Частичното бедствено положение e всила до до 22 януари. То дава възможност на общината и ВиК – Пловдив да започнат ускорена подмяна на близо 400 метра от компрометираните тръби. Предвижда се трасето на водопровода да бъде изместено под пътната инфраструктура, за да се предотвратят бъдещи аварии. Ремонтните дейности на терен ще бъдат подновени в понеделник.

Местните жители определят ситуацията като критична. „Три дена няма вода. Пусната е съвсем малко на първия етаж, колкото да кажат, че има“, разказва жител на Асеновград пред Nova tv. Други допълват, че са принудени да пренасят вода с автомобилите си и твърдят, че аварии на същото място се случват регулярно – на всеки две седмици.

снимка: стопкадър нова тв