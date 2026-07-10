Не само игри: В „Западен“ учат децата как работи местната власт и защо правилата са важни

81 ученици се включиха в безплатната лятна занималня „Летни усмивки“, където освен забавления ги очакват срещи с кмета, полицаи и пожарникари

Докато за повечето деца лятната ваканция е време за игри, в пловдивския район „Западен“ десетки ученици съчетават забавлението с уроци за живота. Безплатната лятна занималня „Летни усмивки“ отново отвори врати и тази година събира 81 деца от 1. до 4. клас.

Инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към район „Западен“ предлага не просто занимания през ваканцията, а обучение чрез преживяване. В продължение на две седмици участниците четат, пишат, решават логически задачи, творят и играят на открито, а заниманията се водят от студенти – бъдещи начални учители от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Тази година програмата поставя специален акцент върху гражданското образование – тема, която рядко присъства в летните занимални.

Децата се срещат с кмета на район „Западен“ Тони Стойчева и представители на районната администрация, които им разказват как работи местната власт, как се вземат решенията за развитието на квартала и защо всеки гражданин може да допринесе за промяната. Малките участници не остават само слушатели – задават въпроси, изразяват мнение и предлагат идеи за подобряване на средата, в която живеят.

Сред най-интересните срещи досега са били тези с инспектори от Детска педагогическа стая към Второ районно управление на МВР и със служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те са представили своята работа, разказали са реални истории от практиката си и са демонстрирали специализираната техника и оборудване, които използват при изпълнение на служебните си задължения.

До края на програмата предстоят още разговори и занимания, посветени на Пловдив, безопасното използване на дигиталните устройства, екранната зависимост и превенцията на агресията.

От район „Западен“ определят „Летни усмивки“ като много повече от лятна занималня – инициатива, която насърчава децата да бъдат любознателни, активни и отговорни граждани още от най-ранна възраст.