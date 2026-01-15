Трети ден без вода изкара хората в Асеновград на протест

Жители на Асеновград се събраха на протест днес пред сградата на общинската администрация заради липсата на вода вече трети пореден ден. Причината е авария на магистрален водопровод в квартал „Баделема“, която по информация на ВиК – Пловдив вече е отстранена и е започнало поетапно възстановяване на водоподаването.

„Три дни няма с какво да изкъпем децата си, бизнесът в града страда, училища и детски градини се чудят как да работят“, заяви пред протестиращите Валентина Димитрова, която е инициирала подписка с искане за проверки по случая. Тя подчерта, че проблемът е изцяло житейски и няма политически характер, пише БТА-Пловдив. Подписката ще бъде внесена в Областната администрация, Комисията за енергийно и водно регулиране и прокуратурата.

От ВиК – Пловдив обясниха, че става дума за аварирал магистрален тръбопровод Ф300, част от който се намира под жилищна сграда. За строежа ѝ са били издадени становище от водното дружество и разрешение от общинската администрация.

Заместник-кметът на Асеновград Стоян Димитров заяви пред гражданите, че общината не носи вина за аварията и че ВиК е дружеството, което стопанисва и отговаря за водопроводната мрежа. По думите му общинската администрация ще подаде сигнал до прокуратурата, която да провери при какви обстоятелства е било дадено становище за строеж на къща над магистрален водопровод.

„Общината издава строителни разрешения на база документи, предоставени от ВиК, в които тази подземна инфраструктура не е била отразена“, посочи Димитров и допълни, че всички, които са допринесли за увреждането на водопроводната мрежа, трябва да понесат отговорност.

Снимка: бта