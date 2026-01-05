ГрадътНовини

Йордановден в Пловдив: кога хвърлят кръста?

Дежурен Редактор 11:12ч, понеделник, 5 януари, 2026


Българската православна църква отбелязва Св. Богоявление (Йордановден) на 6 януари. По този повод в Пловдив Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи от 9:00 часа Архиерейска света литургия в катедралния храм „Успение Богородично“.

От 12:00 часа в двора на храма митрополит Николай ще извърши традиционното освещаване на воинските знамена. След ритуала знамената на пловдивските военни формирования ще бъдат изнесени в литийно шествие, водено от владиката, което ще се отправи към река Марица.

От 12:30 часа ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет на река Марица в района срещу Водната палата. Очаква се в празничните прояви да се включат духовници, военнослужещи и множество граждани, които традиционно се събират, за да станат част от отбелязването на Йордановден.

