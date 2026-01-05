Как се пише?: Гласуваме за „Думи на годината 2025“

Стартира кампанията „Думи на годината с Как се пише?“

Кампанията „Думи на годината с Как се пише?“ стартира за пети пореден път. Кои са темите и рефрените, оказали най-силно влияние върху нас като българи, ще се опитаме да открием чрез мащабно изследване на обществените нагласи. А най-бързият път към това са думите, които са белязали умовете ни през изминалата 2025-а.

Инициативата традиционно се осъществява онлайн и в нея може да даде гласа си всеки, вълнуващ се от процесите, които ни движат. От 5 до 9 януари предложенията се събират на страниците на платформата за грамотност „Как се пише?“ във Facebook, в Instagram, в Threads и в X. След това жури от специалисти с дългогодишни наблюдения на обществените процеси ще открои десетте най-запомнящи се думи и изрази. Финалното гласуване за излъчване на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта „Как се пише?“ между 12 и 17 януари.

„Продължава да се усеща остра нужда от това да се чуе гласът на хората, а взривът на обществената енергия в края на 2025 година го потвърди безапелационно“, убедени са организаторите на инициативата д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова.

Според тях има ясни знаци, че не сме апатични и расте нетърпимостта към корупцията и беззаконията. Дали това ще изпъкне през думите на годината, предстои да разберем.

„Интересно е и какъв път за комуникация помежду си ще намерим. Необходим ли е преводач, за да могат представители на различните поколения да работят заедно за настоящето и бъдещето на България?“, питат се още те.

А през изминалата година видяхме, че и така нареченото поколение Z се включи и пое отговорност за пътя, по който се движим.

„Думи на годината с Как се пише?“ отново включва анализ на медийното съдържание на български език, за да проследим как медийните послания влияят на посоката ни и да бъдем по-чувствителни към дезинформацията. Той се извършва със съдействието на партньорите на кампанията – системата за глобален медиен мониторинг и анализи Sensika. Както досега, ще бъде представена класация на най-употребяваните знакови думи в средствата за масова информация, както и рейтинг на личностите според споменаванията им в медиите.

Регламент и етапи на кампанията

Изследването „Думи на годината“ се провежда на платформата за грамотност „Как се пише?“, на страницата ѝ във Facebook, Instagram, Threads и в X. Тя преминава през три етапа. В първия – от 5 до 9 януари – всеки има възможност да даде своите предложения за думи и изрази на годината във Facebook: https://s.shopeee.com/VeWC, Instagram: https://www.instagram.com/kaksepishe/, X: https://twitter.com/pvarbanova и Threads: https://www.threads.net/@kaksepishe.

Във втория етап от 30-те предложения с най-много гласове 5-членно жури ще отсее 10. Кои три от тях са най-значимите за нас като общество, ще изберем в анкета в сайта „Как се пише?“ от 12 до 17 януари в третия, последен етап. Резултатите ще станат ясни на 19 януари.

Журито е съставено от дългогодишни наблюдатели и участници в обществените процеси в България и езикови експерти: д-р Павлина Върбанова – създателка на платформата „Как се пише?“, доц. Георги Лозанов – философ и медиен експерт, Веселина Седларска – журналистка и писателка, Доротея Николова – учителка по български език и литература и журналистка, д-р Иван Ланджев – поет и есеист.