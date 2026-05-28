„Тренд“: Оптимизмът в страната расте след изборите

Положителните нагласи към основните институции и очакванията за развитието на страната се подобряват след парламентарните избори на 19 април. Това показва ново социологическо изследване на агенция „Тренд“, проведено по поръчка на „24 часа“.

Данните сочат, че новото правителство започва мандата си с 45% положителна оценка срещу 36% отрицателни мнения. Най-силна подкрепа кабинетът получава сред избирателите на „Прогресивна България“, но одобрение идва и от част от симпатизантите на ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Ръст бележи и доверието към президентската институция. Според проучването близо половината от анкетираните оценяват работата на президента положително, като подкрепата към него се увеличава с осем процентни пункта спрямо предходния месец.

Осезаемо подобрение има и в отношението към парламента. Ако през април положителните оценки за Народното събрание са били едва 10%, през май те вече достигат 31%.

Повече от половината участници в допитването смятат, че изборите на 19 април са били проведени честно, докато около една пета изразяват съмнения за нередности.

Социолозите отчитат и повишен оптимизъм за бъдещето на страната. Над половината анкетирани вярват, че България върви в положителна посока, а една четвърт очакват подобрение на личния си жизнен стандарт през следващата година.

Изследването е проведено между 16 и 22 май сред 1000 пълнолетни граждани чрез интервюта „лице в лице“ с таблет.