Чило Попов поставя въпроса за състоянието на спирките и бъдещето на неизползваните павилиони
Какво ще се случи с изоставените павилиони на Lafka по тротоарите в Пловдив? Този въпрос поставя народният представител Чило Попов в публикация във Facebook, в която критикува бездействието на местната власт по темата.
Попов твърди, че концесионният договор за спирките на градския транспорт е сключен с компания, близка до Делян Пеевски, и изтича след около десет години. Според депутата в резултат на тази ситуация павилионите продължават да заемат обществено пространство, без да изпълняват първоначалната си търговска функция.
Той посочва още, че появата на обектите е засегнала малките търговци, включително стопаните на старите репове, които според него са били принудени да напуснат местата си.
В публикацията си Попов съобщава, че изпраща въпроси по проблема до кмета на Пловдив, областния управител, министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. Той настоява институциите да предприемат действия за разрешаването на казуса.
Към момента в предоставената информация няма отговор от общината или останалите засегнати институции по поставените въпроси.
Един коментар
Е, то на спирките имаше и автомати за билети, които никога не проработиха и на никого никой не потърси сметка защо така се случи?
Пито, платено!