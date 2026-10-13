Какво ще се случва с изоставените павилиони на Lafka в Пловдив

Чило Попов поставя въпроса за състоянието на спирките и бъдещето на неизползваните павилиони

Какво ще се случи с изоставените павилиони на Lafka по тротоарите в Пловдив? Този въпрос поставя народният представител Чило Попов в публикация във Facebook, в която критикува бездействието на местната власт по темата.

Попов твърди, че концесионният договор за спирките на градския транспорт е сключен с компания, близка до Делян Пеевски, и изтича след около десет години. Според депутата в резултат на тази ситуация павилионите продължават да заемат обществено пространство, без да изпълняват първоначалната си търговска функция.

Той посочва още, че появата на обектите е засегнала малките търговци, включително стопаните на старите репове, които според него са били принудени да напуснат местата си.

В публикацията си Попов съобщава, че изпраща въпроси по проблема до кмета на Пловдив, областния управител, министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. Той настоява институциите да предприемат действия за разрешаването на казуса.

Към момента в предоставената информация няма отговор от общината или останалите засегнати институции по поставените въпроси.