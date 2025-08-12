Без вода по високите етажи в Тракия

Авария на магистрален водопровод Ф475 зад магазин „Айко“ на ул.“Найчо Цанов“ е причината по високите етажи водоподаването в ж.к.“Тракия“ и индустриална зона „Тракия“ да бъде нарушено.
В Северна индустриална зона също има проблеми с водата – авария е станала на ул.“Полет“.
Районът на бул.“България“ №2 в квартал „Гагарин“ също няма вода.
От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.
Ремонтни дейности текат на кръстовището на бул.“Никола Вапцаров“ и ул.“Македония“ в Кючука. Очаква се водоснабдяването да бъде възстановено до 14 часа.
В село Строево няма вода заради авария на помпен агрегат.
Нарушено е водоподаването в селата Оризари, Първенец и Найден Герово.