Без вода по високите етажи в Тракия

Авария на магистрален водопровод Ф475 зад магазин „Айко“ на ул.“Найчо Цанов“ е причината по високите етажи водоподаването в ж.к.“Тракия“ и индустриална зона „Тракия“ да бъде нарушено.

В Северна индустриална зона също има проблеми с водата – авария е станала на ул.“Полет“.

Районът на бул.“България“ №2 в квартал „Гагарин“ също няма вода.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.

Ремонтни дейности текат на кръстовището на бул.“Никола Вапцаров“ и ул.“Македония“ в Кючука. Очаква се водоснабдяването да бъде възстановено до 14 часа.

В село Строево няма вода заради авария на помпен агрегат.

Нарушено е водоподаването в селата Оризари, Първенец и Найден Герово.