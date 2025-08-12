Мъж бе атакуван от съседката си с коктейл Молотов

Мъж от село Слокощица, Кюстендилско – Николай Георгиев – твърди, че от две години е подложен на системен тормоз от своя съседка, с която е имал кратка връзка. След раздялата започнали заплахи, счупване на камери, побой и вандализъм. Последният инцидент бил в неделя сутрин, когато по автомобила му били хвърлени коктейли „Молотов“.

По думите му е получил и ограничителна заповед за защита по искане на жената, въпреки че домовете им са само на 15 метра един от друг, което прави спазването ѝ невъзможно. Георгиев твърди, че тя го провокира и че е подал 18 жалби срещу нея, а тя – 7 срещу него. Той смята, че семейството ѝ знае за колекцията му от автомобили и има пряк достъп до двора му. Полицията е обещала засилен патрул около дома му, а мъжът представя записи от охранителни камери като доказателство за посегателствата.

„Веднъж ме пребиха, а аз не разбирам какъв е проблемът. Никога не съм проявявал насилие към съседката си. Нямам обяснение защо ми е издадена ограничителна заповед за защита заради нея. Ние сме ограда до ограда, на практика не мога да я спазвам – как да съм на 50 метра от дома ѝ, като ни разделят само 15. Самата жена гледа да ме предизвиква. При раздялата не сме имали проблеми, единственото е, че тя се опита да каже на жена ми“, разкри Николай пред NOVA.