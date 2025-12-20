След вече две блокирания на кръстовища при „Александър Стамболийски“, районният кмет Атанас Кумчев настоява за превенция, а не за поредна аварийна реакция с поредно писмо до ВиК

Район „Южен“ в Пловдив отново алармира за опасен колектор на кръстовището между бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“. Кметът Атанас Кумчев изпрати официално писмо до управителя на ВиК–Пловдив Юлиан Ковачев с настояване за незабавно източване на съоръжението.

Причината – наближаващите коледни и новогодишни празници и прогнозите за дъждове, които могат да превърнат критичното кръстовище отново в блокирано и наводнено.

Кумчев настоява ВиК като възложител да разпореди на фирмата изпълнител по проекта „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на Пловдив“ незабавно да бъде източен колекторът, за да се гарантира нормална проходимост на ключовото кръстовище.

„За пореден път поисках от ВиК да разпореди на фирмата изпълнител да източат колектора на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“, за да не се стига до блокиране на движението“, заяви кметът Кумчев.

От районната администрация припомнят, че колекторът вече два пъти е довел до затваряне на кръстовището и наводняване на района, създавайки сериозни проблеми за трафика и жителите в близост. Именно затова кметът настоява да бъде своевременно информиран за предприетите от ВиК мерки, за да не се стига отново до кризисна ситуация в празничните дни.

В писмото си Кумчев подчертава, че превенцията е по-добра от реакцията след инцидент и призова за спешни действия в рамките на правомощията и компетенциите на ВиК–Пловдив.

Очаква се отговор от дружеството дали и кога ще бъде извършено източването на колектора и какви мерки ще се предприемат за предотвратяване на бъдещи наводнения в района.