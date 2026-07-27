ПП внася при президента петиция с искане за вето върху Бюджет 2026

Лидерите на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и акад. Николай Денков ще внесат във вторник петиция до президента Илияна Йотова с искане да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г.

От партията настояват бюджетът да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание, тъй като според тях той създава рискове за икономическата стабилност и не предлага достатъчно гаранции за повишаване на доходите.

От ПП припомнят, че не са подкрепили финансовата рамка при гласуването ѝ в парламента, като основните им възражения са свързани с размера на дефицита и държавния дълг, както и с начина на разпределяне на публичните средства.

След окончателното приемане на Бюджет 2026 формацията започна и национална подписка в подкрепа на искането за президентско вето. Според Конституцията държавният глава може да върне закона за ново разглеждане в Народното събрание в 14-дневен срок след приемането му.