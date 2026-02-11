Депутатите изслушаха НСИ, КЗК и КЗП за ръста на стоките и услугите, ефекта от еврото и увеличеното потребление на електроенергия

Натрупаната инфлация в България за последните пет години надхвърля 40%. Това стана ясно по време на изслушване в Народното събрание на заместник-председателя на Националния статистически институт д-р Свилен Колев, както и на ръководствата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Поводът – общественото напрежение заради нарастващите цени на основни стоки и услуги и сигналите за необичайно високи сметки за електроенергия.

Пред народните представители д-р Колев представи данни за движението на цените и т.нар. флаш-инфлация, която НСИ изчислява от началото на годината с цел по-ранен ориентир за ценовите процеси. По думите му не се отчита рязък скок на цените в големите търговски вериги и обекти в големите градове. Наблюдението обаче обхваща и малки населени места, включително квартални магазини, пазари и дребни търговски обекти, където динамиката може да е различна.

Според представената информация ефектът от евентуално закръгляване на цени при въвеждането на еврото засега е по-нисък от предварително очакваното. Въпреки това общият ценови натиск остава осезаем на фона на натрупаната инфлация от над 40% за петгодишен период.

НСИ проследява всеки месец над 40 000 цени в повече от 6 000 търговски обекта в цялата страна. Институтът следи и тарифите на електроразпределителните дружества, утвърждавани от КЕВР. В отговор на депутатски въпрос д-р Колев отбеляза, че през последната година се наблюдава увеличение на потреблението на електроенергия както от домакинствата, така и от бизнеса. В същото време цената на електроенергията е била повишавана както през 2024 г., така и през 2025 г., което неминуемо се отразява върху крайните сметки.

По време на изслушването председателят на КЗК Росен Карадимов представи изводи от текущ секторен анализ, свързан с пазарната среда и конкуренцията. От своя страна и.д. председателят на КЗП Александър Колячев информира за извършените проверки, наложените предписания и санкции, включително съвместни действия с НАП по прилагането на Закона за въвеждане на еврото в България.

Изслушването очерта картина на продължаващ ценови натиск, съчетан с повишено енергийно потребление и регулаторен контрол. За потребителите обаче основният въпрос остава доколко институционалните мерки ще доведат до реално облекчаване на разходите на домакинствата.