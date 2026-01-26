Вижте пълния списък с мерките срещу грипа в Пловдив и областта

Учениците няма да посещават занятия, но ще се проведат две присъствени олимпиади

Във връзка с обявената грипна епидемия в Пловдив и областта се въвеждат временни противоепидемични мерки за периода от 28 януари до 6 февруари 2026 г. включително, съгласно заповед на РЗИ – Пловдив. Мерките оповестиха след заседание на Областния медицински щаб днес областният управител проф. Христина Янчева, директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров и началникът на отдел към РУО Марияна Симеонова.

Заболеваемостта към днешна дата е 225 на 10 000 души. Над 780 на 10 000 са заболелите деца на възраст от 0 до 4 години, която е и най-засегната. Най-малко засегната е групата над 65 години. Към днешна дата болниците имат свободни места.

Пълен списък с мерките:

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Спират всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, извършвани от общопрактикуващите лекари.

Болниците трябва да приведат в изпълнение плановете си за действие при грипна епидемия.

В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи дейности между различни групи.

Преустановяват се присъствените учебни занятия, както и всички групови и извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и други организирани дейности в: училищата подготвителните групи центровете за личностно развитие центровете за специална образователна подкрепа



Изключения:

Въпреки спирането на присъствените занятия, ще се проведат следните ученически олимпиади при засилени противоепидемични мерки:

31.01.2026 г. – ученическа олимпиада по философия (областен кръг)

– ученическа олимпиада по философия (областен кръг) 01.02.2026 г. – ученическа олимпиада по химия и опазване на околната среда (областен кръг)

По време на олимпиадите ще се прилагат следните изисквания:

намален брой ученици във всяко помещение

минимална дистанция от 1,5 метра

недопускане на струпване на ученици на входовете и изходите на училищата

От РЗИ – Пловдив уточняват, че мерките могат да бъдат променяни в зависимост от епидемичната обстановка.

Временни противоепидемични мерки за срок от 10 дни, считано от 28.01.2026 г.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ – Пловдив. Под тепето ви предаде на живо брифинга на Областния медецински щаб във Facebook страницата на медията.

Областният оперативен щаб призовава гражданите да ограничат социалните контакти, да спазват добра лична хигиена и при симптоми да се обръщат своевременно към личния си лекар.