Арестуваха рецидивист, измамил пловдивчанин с 50 200 евро

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 34 г. за това, че от месец февруари 2026 г. до юни 2026 г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, възбудил и поддържал заблуждение у другиго – 46-годишен мъж, че ще му предостави мобилни телефони за продажба на ниски цени, като с това му причинил имотна вреда в големи размери – на обща стойност 50 200 евро. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив и е квалифицирано по чл. 211 вр. чл. 210, ал. 1, т. 5 вр чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр чл. 29, ал. 1, б. „А“ от Наказателния кодекс.

Двамата мъже се познавали отпреди покрай продажбата на телефони втора употреба в оказионен магазин. През месец февруари 2026 г. обвиняемият съобщил на пострадалия, че може да му осигури последни модели мобилни устройства на изгодни цени. Той твърдял, че щял да ги вземе на лизинг от комуникационна компания, но трябвало да плати първа вноска, за което му били нужни средства. 46-годишният мъж му се доверил и на няколко пъти му дал различни суми, в общ размер на 50 200 евро, като така и не получил мобилните устройства. През това време 34-годишният мъж чрез различни телефонни номера се свързвал с него по мобилни приложения, като се представял с различни имена и твърдял, че това са служители в компанията, които му съдействат, което не отговаряло на истината. След като в продължение на няколко месеца мобилните телефони не били получени, пострадалият подал сигнал в полицията. Обвиняемият е осъждан.

Днес, 27 юли 2026 г., по искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.