Вдигнаха цената на шатъла до Летище Пловдив

Пътници: Липсата на алтернативен обществен транспорт до летището прави шатъла практически без конкуренция, а при липсата избор, всяко поскъпване тежи повече

Поскъпване на шатъл превоза между Пловдив и летището отчитат пътници. Според обявеното на сайта на превозвача, цената на билет за един човек вече е 6 евро, или 11,73 лева.

До момента пътуването струваше 10 лева, което означава увеличение с 1,73 лева, или 17,3%.

Шатъл линията беше въведена в началото на миналата година, след дълъг период без директна транспортна свързаност между Пловдив и Летище Пловдив. Автобусите тръгват около 2,5 часа преди полетите и се използват основно от пътници без личен автомобил.

„Не е фатално, но при семейство с деца вече се усеща“, коментираха семейство пловдивчани пред Под тепето, който ползвали услугата редовно миналата година и останали изненадани от скока на билета в понеделник, когато пътували за пръв път през 2026 г.

Други пътници отбелязват, че липсата на алтернативен обществен транспорт до летището прави шатъла практически без конкуренция.

„Когато няма избор, всяко поскъпване тежи повече“, казват те.

Въпреки увеличението, част от пътуващите все пак посочват, че шатълът остава по-достъпен вариант в сравнение с такситата, особено при ранни или нощни полети.

Новата по-висока цена на билета е обявена на сайта на шатъла, само на страницата на превозвача под разписанието.

На други страници в сайта още стои другата цена от 10 лева.

Към момента от превозвача не са обявили мотиви за промяната в цената.