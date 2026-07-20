Металните мантинели струват три пъти повече от бетонните

След поредицата тежки катастрофи с тирове по българските магистрали отново излезе на дневен ред въпросът доколко предпазните съоръжения по пътищата изпълняват предназначението си. Според пътния експерт инж. Владимир Жиянски голяма част от металните мантинели не са способни да задържат тежкотоварни автомобили, а освен това струват значително повече от алтернативните стоманобетонни системи.

В интервю за NOVA той обясни, че металните мантинели са ефективни при значително по-леки превозни средства и практически не могат да спрат тир. При удар съществува и риск металните елементи да проникнат в автомобила, което допълнително увеличава опасността за пътниците.

По думите му много по-надеждно решение са стоманобетонните разделителни системи от типа „Ню Джърси“. Те не позволяват на камиона да премине в насрещното платно, а насочват превозното средство по протежение на оградата и ограничават последствията от удара.

Според Жиянски парадоксално е, че по-безопасният вариант е и значително по-евтин. Той посочи, че металните мантинели от най-висок клас струват между 800 и 1000 лева на линеен метър, докато цената на бетонните огради е около 200–300 лева за същата дължина.

Експертът разкритикува и бавните темпове за подмяна на старите съоръжения. Макар преди две години да е приета наредба, която насърчава използването на стоманобетонни системи за пътна безопасност, за смяната на съществуващите мантинели е предвиден преходен период от десет години.

По думите му подобно отлагане означава, че рискът от тежки инциденти ще остане висок още дълго време. Жиянски изрази мнение, че изборът на по-скъпите метални съоръжения вместо по-надеждните бетонни не може да бъде оправдан единствено с технически аргументи и призова при изграждането на пътната инфраструктура безопасността да бъде поставена на първо място.