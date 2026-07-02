Десислава Атанасова летяла с Пеевски за Дубай през 2024 г. – 4 дни преди да се закълне в КС

Само 181 чартърни полета на Пеевски от 2018 насам стрували около 1,8 млн. евро. МВР разследва с кого е пътувал и накъде, съобщи Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев разкри, че през април 2024 г. председателят на ДПС Делян Пеевски е пътувал към Дубай с тогавашния лидер на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия.

Днес Народното събрание изслуша Демерджиев по повод медийните публикации за полети на Пеевски, извършени с частни самолети, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници.

Искането за изслушването е на Тодор Барбалов от „Прогресивна България“. Демерджиев съобщи, че за период от 8 години – от 2018 г. – Делян Пеевски е летял общо 227 пъти от летището в София. Чартърните му полети с частни авиокомпании са общо 181. Пътуванията са били платени от адвокатство дружество „Ангелов, Андреев и партньори“, като договор с превозвач, сключен в края на 2025 г., е прекратен след встъпването в длъжност на настоящия кабинет, пише offnews.bg.

„Само 6 полета струват малко над 120 000 евро“, каза Демерджиев. Сумата за полетите с частни авиокомпании възлиза на около 1,8 млн. евро, заяви вътрешният министър.

Той беше категоричен, че правоохранителните органи трябва да се отнасят еднакво към всеки сигнал, независимо за кого се отнася.

„Имунитетът на народните представители не ги пази от проверки а от повдигането на обвинения. Ако се съберат доказателства може да се поиска снемането на имунитет а няма как това да се случи без проверка на всеки сигнал. Събраната информация за полетите – все още сме в процес на работа и обработваме тази информация“, каза вътрешният министър.

„Пеевски е имал доста пътувания – голяма част от тях са по линията София-Истанбул, като продължават после към различни дестинации. Влезли сме в комуникация с различни държави – търсим крайната дестинация, посочат и пасажерите на следващите полети. Установяваме с какви средства са заплащани тези полети и какъв е произходът им“, заяви Демерджиев.

Демерджиев отбеляза, че след като в медиите се появява информация на проверките на МВР, Софийската градска прокуратура (СГП) е изискала един от сигналите и всички материали по него: „До ден днешен не ни е ясно какво се случи там – последва едно бездействие от СГП. Силно се надявам тези действия да не целят прикриване на информация“, коментира министърът.

и Демерджиев в отговор на въпрос от Божидар Божанов (ДБ). Авиокомпанията е била „Хиперион Авиейшън“. Този превозвач има връзка с Мария Каменова, която има дете от Георги Папазки, брат на хазартния предприемач и бизнесмен Валтер Папазки, каза още вътрешният министър.

„За мен е парадоксално на един полет да се намират бъдещ конституционен съдия и санкциониран по „Магнитски“. Във всяка нормална държава това би породило въпроси“, коментира вътрешният министър.

Хамид Хамид (ДПС) поиска Демерджиев да каже на коя дата с коя авиокомпания са летели Пеевски и Атанасова и нарече казаното „опашата лъжа“. Вътрешният министър отново повтори информация, която вече бе обявил от парламентарната трибуна.

След края на изслушването няколко депутати от ДПС (Искра Михайлова, Хамид и Халил Летифов) направиха процедури, в които обвиниха председателя, че е допуснала от трибуната да се правят внушения и да се говорят клевети. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов каза, че след приключване на проверките ще очаква от МВР да предостави на депутатите всички оперативни разработки. На свой ред самият Пеевски коментира темата в кулоарите, като каза, че демерджиев незаконно разследва личния му живот за полети, „платени от него и семейството му„.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че е редно Десислава Атанасова да подаде оставка, защото не е декларирала тези полети преди да положи клетва.