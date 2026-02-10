Резултатите от аутопсията: Две убийства и самоубийство в кемпера

Готови са резултатите от аутопсиите на трите тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, открити в кемпера под връх Околчица. От прокуратурата обявиха, че данните от работата на съдебните медици сочат, че вероятно последователно са извършени две убийства и едно самоубийство, съобщава Националното радио.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“ оръжията са законно притежавани от Калушев, допълва БНР.

На името на Ивайло Калушев има разрешително от 1 ноември същата година, за използване на два бойни пистолета, които са намерени под връх Околчица, съобщиха от държавното обвинение.

Разрешително за боен пистолет е имал и другият починал под върха Николай Златков.

По досъдебното производство за смъртта на три лица под връх Околчица са назначени множество експертизи, включително на 4 телефона и един лаптоп, намерени в кемпера, с който се придвижвали те.



„Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР. С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица“, посочват още от държавното обвинение.

От съобщението на прокуратурата става ясно, че единият от починалите при хижа Петрохан е имал разрешително за притежание на 16 огнестрелни оръжия. Те са издадени в един ден, на 23 август 2021 година, на името на Ивайло Иванов.