Концертът на Kosheen в Пловдив се отлага за лятото на 2026 г.

Заради необичайното за октомври застудяване и продължителни валежи вследствие на преминаващия над страната ни циклон концертът на британската група Kosheen, обявен за 12 октомври в Античен театър – Пловдив, се отлага.

Новата дата ще е през август месец 2026 г., като в срок до две седмици ще стане ясно точно кога ще може да видите и чуете на живо британската емблема на електронната музика в Античен театър – Пловдив.

Организаторите от Event Masters се извиняват за причиненото неудобство поради бързо променящата се метеорологична обстановка у нас, но смятат, че публиката трябва да има възможност да изживее пълноценно магията на този концерт – с цялата емоция, мощен заряд и неповторима атмосфера, която музиката на Kosheen носи.

Всички закупени билети ще важат за новата дата без нужда от допълнителна заверка.