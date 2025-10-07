Концертът на Kosheen в Пловдив се отлага за лятото на 2026 г.

ГрадътНовини

Заради необичайното за октомври застудяване и продължителни валежи вследствие на преминаващия над страната ни циклон концертът на британската група Kosheen, обявен за 12 октомври в Античен театър – Пловдив, се отлага. 

Новата дата ще е през август месец 2026 г., като в срок до две седмици ще стане ясно точно кога ще може да видите и чуете на живо британската емблема на електронната музика в Античен театър – Пловдив.

Организаторите от Event Masters се извиняват за причиненото неудобство поради бързо променящата се метеорологична обстановка у нас, но смятат, че публиката трябва да има възможност да изживее пълноценно магията на този концерт – с цялата емоция, мощен заряд и неповторима атмосфера, която музиката на Kosheen носи. 

Всички закупени билети ще важат за новата дата без нужда от допълнителна заверка. 

В случай, че новата дата, която в двуседмичен срок ще бъде фиксирана, не е удобна за вас, можете да заявите връщане на сумата в удължен двумесечен срок (до 12 декември) на e-mail: info@eventim.com или на касите, от които са закупени билетите, съобщават организаторите.

Благодарим за разбирането и търпението! Убедени сме, че срещата с британската сензация  Kosheen през лятото на 2026 г. в Античен театър – Пловдив ще бъде още по-силна, споделена и въздействаща!

